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        Kahramanmaraşlı 2 şehidin cenazeleri, memleketlerine getirildi

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:15
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        Kahramanmaraşlı 2 şehidin cenazeleri, memleketlerine getirildi
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

        Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından uçakla Kahramanmaraş'a getirilen sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazelerini havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yerel yöneticiler ile şehitlerin yakınları karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan Türk bayrağına sarılı cenazeler, daha sonra araca taşındı.

        Şehit Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, ikindi vakti düzenlenecek tören için Şerefoğlu Mahallesi'ne uğurlandı. Yarın toprağa verilecek Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi ise morga götürüldü.

        DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2024-01-13 16:09:44

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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