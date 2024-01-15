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        Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (4)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:55
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        Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (4)
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        ŞEHİTÖZDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Şerefoğlu Mahallesi'nde ailesini ziyaret ettikten sonra mahalle mezarlığına geçti. Bakan Yerlikaya, burada şehit Özdemir'in kabrini ziyaret edip, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Yerlikaya, Karacasu Mahallesi'ne geçerek depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş Valiliğini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

        DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2024-01-15 16:54:13

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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