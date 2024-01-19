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        Depremde 44 kişinin öldüğü 'Said Bey Sitesi' davasında şantiye şefine tahliye

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat´ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu 4 sanıktan şantiye şefi Halil İbrahim Us (34), davanın ikinci duruşmada tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:25
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        Depremde 44 kişinin öldüğü 'Said Bey Sitesi' davasında şantiye şefine tahliye
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat´ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu 4 sanıktan şantiye şefi Halil İbrahim Us (34), davanın ikinci duruşmada tahliye edildi.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ikinci duruşmasına; ölenlerin yakınları, tarafların avukatları, tutuksuz sanık şantiye şefi Murat Kaş (39) katıldı. Tutuklu müteahhit Hasan Çam (53), şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (55), yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (55) duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık Melike Yıldız (33) ise yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle katıldı.

        Tanıkların da dinlendiği duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. 10 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us´u adli kontrol şartıyla tahliye ederek, davayı ile bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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