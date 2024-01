Depremde 44 kişinin öldüğü 'Said Bey Sitesi' davasında şantiye şefine tahliye KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat´ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu 4 sanıktan şantiye şefi Halil İbrahim Us (34), davanın ikinci duruşmada tahliye edildi.

Giriş: 19.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:25

