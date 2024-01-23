Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tepebaşı: Sorumlular bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim KAHRAMANMARAŞ´ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri´nin kurucusu Tevfik Tepebaşı (81), tutuklu yargılandığı D Blok davasının ilk duruşmasında binanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu olmadığını belirterek, "Ben de orada oturdum, kimse sorumlusu, bunun sorumluları bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim" dedi.

KAHRAMANMARAŞ´ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri´nin kurucusu Tevfik Tepebaşı (81), tutuklu yargılandığı D Blok davasının ilk duruşmasında binanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu olmadığını belirterek, "Ben de orada oturdum, kimse sorumlusu, bunun sorumluları bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim" dedi.

6 Şubat depremlerinin simge isimlerinden olan Ebrar Siteleri´nin D bloğunun davası başladı. 1´i tutuklu 1 firari 7 sanığın `Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma´ suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme salonunda tutuksuz sanıklar Murat İldeniz (51), İsmet Koyuncular (82), ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu Tevfik Tepebaşı ile tutuksuz Atilla Öz (62) ile Tepebaşı'nın damadı Ahmet Doğan (51) başka dosyadan tutuklu oldukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Akif Özgüler (73) ile hakkında yakalama kararı bulunan Tevfik Tepebaşı´nın diğer damadı Mustafa Timurbanga (55) duruşmaya katılmadı.

'İNŞAAT, RUHSATA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR'

99 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yıkılmasıyla ilgili görülen davanın ilk duruşması, sanıkların savunmasıyla başladı. Ebrar Siteleri´nin kurucusu olan Tevfik Tepebaşı, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. İddianameye göre binanın yapımını sağlayan Başak Konut Yapı Kooperatifi´nin yönetim kurulu başkanı olan Tevfik Tepebaşı, binanın kooperatif tarafından yapıldığını ve bu nedenle de sorumluluğu olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"İnşaatla ilgilisi olmayanlar neden sorumlu onu anlamıyorum. Buralar kooperatif yasasına göre inşa edilmiştir. Tapular dahil kooperatif tarafından verilmiştir. 'Buralar Tevfik Tepebaşı tarafından yapılmıştır, onundur' denilmesi tamamen yanlıştır. Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu anlamıyorum. İnşaat, ruhsata uygun şekilde yapılmış, kaçak kat yoktur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmamıştır. Fenni mesul her şeyi kontrol ediyordu ayrıca belediye ekipleri de binayı kontrol ediyordu. Sorumlu olmayanların sorumlu gibi tutulmasını anlamıyorum. Bina malzemelerini projeden bana söylüyorlardı ben alıyordum. İnşaatın başında fenni mesul vardır. Benim ailemden de burada vefat edenler oldu. Neyden sorumlu olduğumu ben anlamıyorum. Projeyi yapan insanlardan şikayet ediyoruz. Başında fenni mesul vardı ve fenni mesulün projeyi kontrol edemediğinden hatalı olduğu için fenni mesulden şikayetçiyiz. Belediye burayı 14 sefer denetlemiştir, bu nedenle bunlardan şikayetçiyim. Ben de orada oturdum, kimse sorumlusu, bunun sorumluları bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim."

'BEN BİLMEDİĞİM BİR ŞEYDEN SANIK DURUMUNDAYIM'

Tevfik Tepebaşı´nın damadı Ahmet Doğan da suçsuz olduğu söyleyerek, "Söz konusu kooperatife üye değilim. Resmiyette kooperatifle bağlantım yoktur. Ben bilmediğim ve şehirde olmadığım bir şeyden sanık durumundayım. Söz konusu dairede kiracı olarak oturdum. Eşim hemşiredir. Ben söz konusu apartmana taşındığımda Tevfik Bey 7'nci katta oturuyordu. Daha sonra geniş diye çevredeki 4 katlı binaya taşındım. Müteahhit değilim, inşaattan anlamam. İmara açan, kontrol eden, inşa eden ben değilim. Kooperatif üyesi değilim" diye konuştu.

Atilla Öz ise binanın yıkılmasıyla ilgili hiçbir kusurunun olmadığını belirterek, "Binanın yapımında uzaktan yakından herhangi bir ilişkim yoktur. Tevfik Tepebaşı ile de resmi ya da gayri resmi bir ortaklığım yoktur" dedi.

Daha sonra duruşma salonundaki sanıkların savunmaları alındı. Murat İldeniz, sadece kooperatiften ev aldığını, yapımıyla hiçbir alakasının olmadığını belirterek, "Evlendikten sonra ev almak için kooperatife üye oldum. Yönetim kurulu üyesi olduğumu bilmiyordum. Herhangi bir kusurum yok. Kooperatifin tek bir binası vardı ve aydan aya gidip aidatımı Tevfik Tepebaşı´na ödüyordum" dedi.

İsmet Koyuncular da suçlamaları reddederek, "Avrupa´da işçi olarak çalışırken 1995´te Türkiye´ye döndüm. Tevfik Tepebaşı `Sana ev vereyim´ dedi. A ve B Bloktan 6 daire aldım. Kooperatif üyeliğinden hiç haberim yok. Kooperatifin ismini de hatırlamıyorum. D bloktan evim de işyerim de yok. Tevfik Tepebaşı´ndan başka birini de tanımıyorum" diye kendini savundu.

BİZ SADECE TEVFİK TEPEBAŞI´NI BİLİYORUZ

Binada ölen 99 kişinin yakını ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtip Tevfik Tepebaşı´ndan başka kimseyi tanımadıklarını söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti davayı 2 Mayıs´a erteledi.