Yıkım sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında
KAHRAMANMARAŞ'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binayı yıkmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.
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