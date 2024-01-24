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        Yıkım sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında

        KAHRAMANMARAŞ'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:35
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        Yıkım sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında
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        KAHRAMANMARAŞ'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binayı yıkmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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