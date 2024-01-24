Hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör enkaz altında kaldı (2)

CENAZESİNEULAŞILDI

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binayı yıkarken enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Muhammed Gök'ün (28) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonunda ulaşılan Gök'ün cenazesinin çıkarılışını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Gök´ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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