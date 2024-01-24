Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör enkaz altında kaldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör enkaz altında kaldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CENAZESİNEULAŞILDI

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binayı yıkarken enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Muhammed Gök'ün (28) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonunda ulaşılan Gök'ün cenazesinin çıkarılışını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Gök´ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesi...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesi...
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine ç...
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine ç...
        Yıkım sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatö...
        Yıkım sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatö...
        KSÜ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörleri, AA'nın "Yılın Kareleri"...
        KSÜ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörleri, AA'nın "Yılın Kareleri"...
        Süper Loto'nun 207 milyon liralık rekor ikramiyesi, Kahramanmaraş'a çıktı
        Süper Loto'nun 207 milyon liralık rekor ikramiyesi, Kahramanmaraş'a çıktı
        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı