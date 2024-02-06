KAHRAMANMARAŞ'TA EBRAR SİTESİN ÖNÜNDEKİ ANMA ETKİNLİĞİNDE YAKINLARI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜLER  

KAHRAMANMARAŞ'tageçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Ebrar sitesinde hayatını kaybedenler için enkazın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde sirenler çaldı, hep birlikte 'sesimi duyan var mı?' diye seslenilirken, acı hatıraları canlanan vatandaşlar gözlaşı döktü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçen yıl 6 Şubat'ta saat 04.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde depremler büyük yıkıma yolaçtı. Art arda yaşanan depremlerin etkilediği 11 ilde toplam 53 bin 537 kişi yaşamını yitirirken 107 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezdeyıkılan Ebrar Sitesinde hayatını kaybedenler için binanın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Anma programında hayatını kaybedenler için dualar okundu. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde depremin yıl dönümünde sirenler çalındı. Kalabalık grup 'sesimi duyan var mı?' diye seslendi. Duygu yüklü anların yaşandığı etkinlikte yakınlarını kaybedenler gözyaşı döktü. Depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinin gün boyu süreceği belirtildi.