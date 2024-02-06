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        Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geldiği 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş´ta, "Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:40
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        Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geldiği 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş´ta, "Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri ölüm yıl dönümlerinde anmak için Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Yerlikaya, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda, yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlara başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bundan tam 1 yıl önce saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Deprem süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi geçmek, bitmek bilmedi. Bu depremde koklamaya kıyamadığımız, yavrularımızı kaybettik. Eli öpülesi analarımızı, babalarımızı, nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü. Yine 1 yıl önce bugün saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Yaşadıklarımız asrın felaketiydi. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimiz 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Kaybettiğimiz canların sadece 12 bin 718'i Kahramanmaraş'taydı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen asrın felaketinde devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla başla çalışmaya başladı" diye konuştu.

        'İLK BİREYSEL KONTEYNERİMİZİ DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ KURMAYA BAŞLADIK'

        Depremin ardından seferberlik ilan ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "İlk depremden sadece 13 dakika sonra saat 04.30'da AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize 'deprem bölgelerine intikal edin' talimatı verildi. AFAD, depremden sadece 45 dakika sonra 05.02'de TAMP´daki en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan dördüncü seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi. Saat 05.45'te valilerimizin deprem bölgelerine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimize desteklemek için derhal 59'u il valimiz olmak üzere toplam 708 mülki idare amirimiz deprem bölgelerine hareket etti. Saat 11.25'de deprem bölgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. İlk bireysel konteynerimizi ise depremin ikinci günü kurmaya başladık. 20 Şubat'ta Kahramanmaraş Karacusu'da ilk konteyner kentte yaşam başladı" dedi. 

        'BÖLGEDE 650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI'

        Depremde çok sayıda binanın hasar gördüğünü kaydeden Bakan Yerlikaya, "Felaketten sonra 85 milyonun kalbi deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte attı. Çünkü dile kolay 9 saat arayla meydana gelen depremlerde 38 bin 901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada ise arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. 23 gün süren arama kurtarma çalışmalarında 'sesimi duyan var mı?' haykırışları, karanlıkları deldi. Çoğu zaman ışık oldu, umut oldu. Bir bebeğin günler sonra enkazdan çıkarılışına şahitlik ettik. Bir annenin yavrusuna kavuşmasına. Evet felaket çok büyüktü. Kayıplarımız çoktu ama devletimiz de milletimiz de dimdik ayaktaydı" diye konuştu.

        '46 BİN KONUTUN ANAHTARLARINI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUZ'

        Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Gözümüzün yaşını silip hep birlikte el ele verdik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. AFAD koordinasyonunda çadır kent ve konteyner kentleri kurduk. Milyonlarca vatandaşımızı yurtlarda misafir ettik. 'Evim yuvam olsun' kampanyası ile evimizin kapılarını da depremzede kardeşlerimize açtık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan depremin ilk günlerinden itibaren 'depremde kaybettiğimiz canlarımızı elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıplarımızı telafi etmek boynumuzun borcudur' demişti. Hamdolsun dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde büyük bir konut seferberliği başlattık. 41 bini deprem konutları, 5 bini kalıcı köy evleri olmak üzere 46 bin konutun kuralarını çekip anahtarlarını kıymetli hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Teslim etmeye de devam edeceğiz. Bugün saat 14.00'ten sonra 9 bin 289 konutun kuralarını Kahramanmaraş'ımızda hak sahiplerine çekmek için bir aradayız. İnşallah büyük bir hızla konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize vermeye, onları sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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