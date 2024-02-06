CumhurbaşkanıErdoğan: Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye, tüm terör örgütleriyle ve destekçileri ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

DHA-Gündem - Türkiye-Kahramanmaraş -

2024-02-06 14:55:32