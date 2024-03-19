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        Bakan Yerlikaya'dan, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:55
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        Bakan Yerlikaya'dan, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti.

        Depremzedeler için Akyar Mahallesi’nde yapılan toplu konutların kura çekimine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra kentteki alışveriş merkezine geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler, milletvekilleri ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği Yerlikaya, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret edip karanfil verdi, vatandaşlarla da sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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