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        Erbakan: Size biz kaybettirmiyoruz, 22 senedir uyguladığınız zam, vergi ekonomisi kaybettiriyor

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara seslenerek, "'Efendim, bize Yeniden Refah kaybettiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:55
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        Erbakan: Size biz kaybettirmiyoruz, 22 senedir uyguladığınız zam, vergi ekonomisi kaybettiriyor
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara seslenerek, “‘Efendim, bize Yeniden Refah kaybettiriyor.’ Size biz kaybettirmiyoruz, size İsrail'le ticaret kaybettiriyor. Size 22 senedir uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisi kaybettiriyor. Size rantçı belediyecilik kaybettiriyor” dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen miting alanına partisinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ile katıldı. Aydoğar ile alandaki vatandaşları selamlayan Erbakan, 31 Mart’ta Kahramanmaraş’ta sandıkları patlatacaklarını söyledi.

        'YÜZDE 20 OY ALACAĞIZ'

        Yeniden Refah Parti’sinin hem Kahramanmaraş'ta hem de Türkiye'nin dört bir yanında yanardağ gibi patladığını söyleyen Fatih Erbakan, “Milli Görüş yeniden şahlanıyor. Nereden bunu söylüyorum? İşte Yeniden Refah Partimizin üye sayısı 520 bine dayandı. Elhamdülillah. MHP'yi ve İYİ Parti'yi de geride bıraktık ve şu anda Türkiye'de üye sayısı bakımından üçüncü büyük siyasi parti olduk. Günde 3 bin ila 5 bin üye artışı yaşıyoruz. Böyle bir bereket hiçbir partiye nasip olmaz. Şimdi seçimlere inşallah 520-530 bin üyeyle giriyoruz. İnşallah seçimden sonra bu tempoyla birkaç ay içinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028’de iktidar inşallah. Eylül ayı başında 260 bin üyemiz vardı bizim. 7 ay içinde 260 binden 520 bine. 7 ayda yüzde 100 büyüme Elhamdülillah. İşte milletimizin teveccühü, işte teşkilatlarımızın gayreti, işte milli görüş davamızın bereketi Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olmuştur. Elhamdülillah, maşallah, süphanallah. Şimdi bütün yorumcular, bütün gazeteciler, siyaset bilimciler, anketçiler hepsi hep bir ağızdan ne diyor? Diyorlar ki, ‘Bu seçimlerin tek kazananı, Yeniden Refah Partisi olacak. Bu seçimlerde oyunu artıran tek parti, yeniden Refah olacak’ diyor. Evet, doğru söylüyorlar. Tek tartıştıkları husus oylarını 3’e mi katlayacak, 4’e mi katlayacak, 5’e mi katlayacak. Biz de diyoruz ki, Milli Görüş'ün bereketiyle şu mübarek ramazan ayının bereketiyle yüzde 20 oy alacağız, yüzde 20 inşallah” ifadelerini kullandı.

        'BU KAFAYLA GİDERSENİZ KAYBETMEKTEN KURTULAMAZSINIZ'

        Vatandaşların Yeniden Refah Partisi’ni tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden birinin ekonomik kriz olduğunu belirten Erbakan, “Yine milletimizin Yeniden Refah’a kavuşmasının sebeplerinden bir de ekonomik krizdir, açlık ve yoksulluktur. Bakın ben ne diyorum? Simit ve çay hesabıyla iktidara gelenler, bu milleti 22 senenin sonunda hurmaya ve pideye dahi hasret bıraktılar, muhtaç ettiler. ‘Efendim bize Yeniden Refah kaybettiriyor.’ Size biz kaybettirmiyoruz, size İsrail'le ticaret kaybettiriyor. Size 22 senedir uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisi kaybettiriyor. Size rantçı belediyecilik kaybettiriyor. Size işçiyi, emekli dar gelirliliği içine düşürdüğünüz durum kaybettiriyor. Bu kafayla giderseniz kaybetmekten kurtulamazsınız. Ama hiç merak etmeyin siz kaybederken Yeniden Refah şahlanıyor, Milli Görüş şahlanıyor, milletimiz aşkına, özüne rücu ediyor ve Yeniden Refah iktidara yürüyor Elhamdülillah” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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