Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında yangın; 3,5 saatte söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ’ta bir mobilya farikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada ahşap ürünün fazla olması nedeniyle kısa sürede fabrikayı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye 30 araçla 90 itfaiye eri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonunda yangın 01.30’da kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında fabrikada büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

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