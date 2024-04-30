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        Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında yangın; 3,5 saatte söndürüldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta bir mobilya farikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:25
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        Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında yangın; 3,5 saatte söndürüldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta bir mobilya farikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada ahşap ürünün fazla olması nedeniyle kısa sürede fabrikayı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye 30 araçla 90 itfaiye eri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonunda yangın 01.30’da kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında fabrikada büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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