Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

        KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Tepedir (56), tartıştığı eşi Nazlı Tepedir'i (57) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Tepedir (56), tartıştığı eşi Nazlı Tepedir’i (57) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde, Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tepedir, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nazlı Tepedir'i bıçakladı. Sesleri duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Nazlı Tepedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Nazlı Tepedir'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mehmet Tepedir ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında yangın; 3,5 saatte söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında yangın; 3,5 saatte söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi öldü
        Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını öldürdü
        Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını öldürdü
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor