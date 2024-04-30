Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Tepedir (56), tartıştığı eşi Nazlı Tepedir’i (57) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tepedir, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nazlı Tepedir'i bıçakladı. Sesleri duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Nazlı Tepedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Nazlı Tepedir'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mehmet Tepedir ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.