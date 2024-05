KAHRAMANMARAŞ’ta 6 Şubat depremlerinin simgesi olan ve 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde ölenlerin yakınları adliyeye siyah çelenk bıraktı. Aileler adına açıklama yapan Tuğçe Demir, inşaatlardaki usulsüzlüklerin 1400 kişinin ölümünde neden olduğunu belirterek, “Bu usulsüzlükleri görmezden gelip imza atan kamu görevlilerinin yerine getirmedikleri sorumluluklar yüzünden 1400 yaşam son bulmuştur. Bir yıl geçmesine rağmen 1400 yaşamın ölümünde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin ifadesi dahi alınmayıp, soruşturma izinleri bile çıkarılmamıştır. Soruşturma izinlerinin çıkması için neden bekleniyor?” dedi.

Demir, “Tabut binalar olarak adlandırdığımız 22 bloklu Ebrar Sitesinin 18 blokunun kum yığınına dönmesiyle 1400 yaşam 4 saniyede son buldu. Evim dediğimiz, yuvamız olarak adlandırdığımız Ebrar Sitesi’nde en değerlilerimizi yapılan usulsüzlüklere kurban verdik. 6 Şubat’tan itibaren geçen her yeni günde ‘Üşüdüler mi? Beklediler mi? Canları yandı mı?’ diye düşünmeden geçirdiğimiz tek bir günümüz olmadı. Biz çaresizce bu soruların yanıtlarını düşünürken, katillerin hala nasıl yargılanmadığını, adaletin neden gelmediğini düşünmek zorunda bırakıldık. Düşündükçe, mücadelemize ve öfkemize sarıldık. Geçen bir buçuk yıla rağmen, sadece sorumlu müteahhitlerin belirlenmesine ilişkin davalar görülmektedir. Gelinen bu günde sorumlu müteahhitlerin belirlenememesi biz aileleri derinden üzmekte ve var olan acımızı katbekat artırmaktadır. Hepimiz ailelerimizin katillerini biliyoruz! Sorumlu tutulmamalarını da kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

'EBRAR SİTESİ İÇİN ADALET'

1400 kişinin usulsüzlükler nedeniyle öldüğünü ancak bu usulsüzlükleri yapanların da sadece müteahhitler olmadığını söyleyen Tuğçe Demir, “Elbette 1400 cana mezar olan Ebrar Sitesi’ndeki usulsüzlüklerde biliyoruz ki, tek sorumlu müteahhitler değildir. Bu usulsüzlükleri görmezden gelip imza atan kamu görevlilerinin yerine getirmedikleri sorumluluklar yüzünden 1400 yaşam son bulmuştur. Bir yıl geçmesine rağmen 1400 yaşamın ölümünde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin ifadesi dahi alınmayıp, soruşturma izinleri bile çıkarılmamıştır. Soruşturma izinlerinin çıkması için neden bekleniyor? Sorumlular neden korunuyor? Kısacası, uygun olmayan zemini imara açan, zemine uygun bina yapmayan, denetleyen ve tüm bu olmazlara rağmen ruhsat veren imzası bulunan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Adil ve etkin bir yargı süreci talep ediyoruz. Adaletin sağlanmadığı her gün sesimizi daha da yükselterek bir çığlığa dönüştürmeye devam edeceğiz. Para hırsınız, açgözlülüğünüz yüzünden hayatlarını bitirdiğiniz ailelerimizin hesabını vereceksiniz. Hayallerini, umutlarını ve geleceklerini çaldığınız her canının hesabını verene kadar mücadeleye devam edeceğiz. İsyanımızın ve öfkemizin gücüyle her zaman Ebrar Sitesi için adalet, diyeceğiz. Bu çelengi Ebrar Sitesi için gelmeyen adaleti temsilen bırakıyoruz” diye konuştu.