Asadov: Azerbaycan Mahallesi 2025'in Şubat ayında tamamlanacak

AZERBAYCAN Başbakanı Ali Asadov, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta inşası devam eden Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. 100 milyon dolarlık bölümü Azerbaycan devleti tarafından karşılanan mahallede konutların inşasının MİDA ve TOKİ tarafından sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Asadov, mahallenin 2025 yılının Şubat ayında tamamlanacağını söyledi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, beraberindeki heyetle yapımı devam eden Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün de eşlik ettiği Asadov, konut ve iş yerlerinin inşaatlarında incelemelerde bulunup bilgi aldı. Mahallede ilk olarak temeli 29 Nisan 2023’te atılan 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu’nda incelemelerde bulunan Asadov, işçilerle de sohbet etti.

Asadov, daha sonra yaptığı açıklamada 6 Şubat’ta yaşanan acılar bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Başbakan Ali Asadov, “Bizim Türkiye’ye bugün 7 ve 8 seferimiz var. İlk seferi biz Kahramanmaraş’a ettik. Kahramanmaraş’ta geçen yıl şubat ayının 6’sında depremin neticeleri Türkiye halukuyla beraber Azerbaycan halkının sıkıntıları beraber geçmiştir. Azerbaycan 10 milyon halkı bu zelzelenin neticelerini sizinle beraber yaşadı. Karar alınmıştır ki, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi inşa olunsun. Bugün işlerin gidişiyle ilgili tanış olmakta öteri Kahramanmaraş’sa gelmişim. İşlerin gidişiyle tanış oldum İşler normaldi, Cetvele, grafiklere uygun olarak icra olunur. Verilen malumatlara uygun olarak bizim MİDA Grubumuz devlet akitliğiyle TOKİ’nin beraber faaliyeti neticesinde gördüğünüz işler yerine getirilir. Verilen malumata göre okul ağustosun sonunda icra olunacak ve okul terfir verilecek. Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Mahallesi’nde okul, Ulu Önderimiz Haydar Aliyev’in adıyla bağlıdır ve taşıyacak. Bu iki ad, hem Azerbaycan Mahallesi hem ulu önderimiz Haydar Aliyev’in adıyla bağlı olan okul inşası en yüksek keyfiyetle icra olunmalıdır. Diğer yaşayış binalarıyla alakadar ister 11’nci, 12’nci mahallede, ister 7’nci ve 8’inci mahallede icra, inşa olunan yaşayış konutları normalde gider, verilen malumatlara göre cetvele, grafiklere uygun olarak icra olunur. Son olarak 25’nci yılın Şubat ayında Azerbaycan Mahallesi tam şekilde icra olunacak” ifadelerini kullandı.