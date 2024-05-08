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        Fabrikadaki yangın düşen yıldırımdan çıkmış; 30 milyon TL zarar tespit edildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta mobilya fabrikasında çıkan yangına düşen yıldırımın neden olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:35
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        Fabrikadaki yangın düşen yıldırımdan çıkmış; 30 milyon TL zarar tespit edildi
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        KAHRAMANMARAŞ’ta mobilya fabrikasında çıkan yangına düşen yıldırımın neden olduğu ortaya çıktı.Yıldırım düşmesi ve sonrasında çıkan yangın güvenlik kamerasına yansırken, fabrikada yaklaşık 30 milyon liralık zarar tespit edildi.

        Oruç Reis Mahallesi’ndeki mobilya üretim fabrikasında 29 Nisan akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, fabrikaya 30 araçla 90 personel sevk etti. Şehrin birçok noktasından da görülen yangın, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

        TİNER ARITMA ODASINA YILDIRIM DÜŞMÜŞ

        Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın, fabrikada yaklaşık 30 milyon liralık zarara neden oldu. Yapılan incelemeler sonunda yangına, tiner arıtma odasına düşen yıldırımın neden olduğu tespit edildi. Yıldırımın düşme anı fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yıldırım düşmesiyle birlikte fabrikanın içinin kısa süreliğine aydınlandığı ve ardından yangın başladığı yer aldı. Tinerin yanıcı madde olması sebebiyle alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü.

        Öte yandan fabrikada paratonerler olduğu ancak düşen yıldırımın akımının çok yüksek olduğu, bu nedenle paratonerlerin tam olarak görevlerini yerine getiremediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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