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        Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'da restorasyon; maliyet 1 milyar TL'yi aşıyor

        KAHRAMANMARAŞ'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:00
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        Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'da restorasyon; maliyet 1 milyar TL'yi aşıyor
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan tarihi Kapalı Çarşı’nın restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye olarak hazırladıkları güçlendirme projesinde son aşamaya geldiklerini belirtirken, çarşıda hasarın büyük olduğunu bu nedenle de restorasyona 1 milyar TL'den fazla harcama yapılacağını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kentte hasar alan yapılardan biri de yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen tarihi Kapalı Çarşı oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan kapalı çarşılarının örneklerinden biri olan Kapalı Çarşı’nın restorasyonu; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kapalı Çarşı’nın şehrin hem ekonomisi hem de turizmi açısından çok önemli olduğunu, bu nedenle çarşının bir an önce restorasyonunun tamamlanıp eski günlerine dönmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

        ‘PROJE ONAYLARI BİTTİKTEN SONRA HIZLI BİR YOL ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

        İlk etapta Kapalı Çarşı’nın güçlendirilmesinin yapılacağını, belediye olarak hazırladıkları güçlendirme projesinde de son aşamaya geldiklerini ifade eden Görgel, “Kapalı Çarşı'da şu anda daha işler başlamadı. Bu da orada şehrimizin merkezi olan kısmın ne yazık ki istediğimiz seviyeye gelmemesine yol açıyor. İnşallah şimdi proje onaylarını bekliyoruz, proje onayları bittikten sonra Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Kapalı Çarşı’mızın restorasyonu anlamında hızlı bir yol almaya başlayacağız. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak geçici çözümlerle oranın en azından şu anda herhangi bir tehlikeye mahal vermemesi anlamında önlemler almaya çalışıyoruz. Ancak burada çok büyük maliyetle bir restorasyon söz konusu. İnşallah onu da takip ediyoruz. 1 milyar TL'yi aşkın bir maliyetle buranın restorasyonu olacak” diye konuştu.

        'TURİZMİN YENİDEN CANLANMASI AÇISINDAN BİR AN ÖNCE FAALİYETE GEÇMESİ ÖNEMLİ'

        Hasarlı olması nedeniyle belediye olarak çarşının tüm giriş ve çıkış noktalarını güvenlik amacıyla kapattıklarını belirten Görgel, şöyle devam etti:

        “Kapalı Çarşı olarak tabir ettiğimiz bölgede 140 bağımsız bölüm var. 140 bağımsız bölümün hemen hemen tamamı hasarlı ve çatılarda sorunlar var. Buranın tamamının restorasyonu lazım, çok ince bir restorasyon çalışması lazım. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız da inceleme yaptı, Çevre Şehircilik Bakanlığımız da şu anda o incelemenin içerisinde. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün durumdan haberi var. Bu koordinasyonu da biz sağlıyoruz. İnşallah bir an önce orayı ayağa kaldırmaya çalışacağız. Kapalı Çarşı'ya bu kadar önem vermemizin en önemli sebebi, şehrin dışarıdan gelen ve yerel halkının ilk uğradığı mekan olması. Özellikle turistlerin geldiğinde Kahramanmaraş'ı tanıma açısından ilk gittiği yer Kapalı Çarşı’mız bunun hem Kahramanmaraş tarihinin yeniden canlanması, yeniden tanıtılması ve turizmin yeniden canlanması açısından Kapalı Çarşı'nın bir an önce faaliyete geçmesi çok önemli. Ayrıca bu noktadaki esnaflarımızın birçoğu şu anda Ulu Cami çevresinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hem Ulu Camii çevremizin açılması hem de Kapalı Çarşı’mızın yeniden faaliyete geçmesi, şehrin tarihi, kültürü ve turizminin canlanması açısından çok önemli. Bu önceliğimizi ve o yüzden Kapalı Çarşı'nın bir an önce restorasyonuna verdik. Bir an önce de çalışmaların başlamasını sağlayacağız.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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