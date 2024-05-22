Taşınması kararı alınan okulda, pencereye çıkıp atlamaya kalkıştı

KAHRAMANMARAŞ’ta Öznur Özdemir, çocuklarının eğitim gördüğü Şehit Evliya İlkokulu için başka bir yere taşınma kararı alınması üzerine sınıf penceresine çıkıp, atlamaya kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen Özdemir, bütün velilerin okulun taşınmasına karşı olduğunu belirtirken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise birkaç veli dışında herkesin okulun taşınmasını makul karşıladığını söyledi.

Yörük Selim Mahallesi’ndeki Şehit Evliya İlkokulu’nun 3’üncü katındaki bir sınıfın penceresine çıkan Öznur Özdemir, atlamak istedi. İhbar üzerine okula sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesini istemediklerini, aylardır seslerine duyurmaya çalıştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Vali Mükerrem Ünlüer ile de görüşmek istediğini ancak görüşemediğini söyleyen Özdemir’in atlama ihtimaline karşı itfaiye hava yastığı açtı. Polisin, Vali Ünlüer’in kendisiyle görüşeceğini belirtmesi üzerine Öznur Özdemir intihardan vazgeçti.

Öznur Özdemir, velilerin onay vermemesine rağmen okulun başka bir okula taşınmak istediğini dile getirerek, “Şehit Evliya İlkokulu'nda 2 öğrencim var benim ve bize İl Milli Eğitim Müdürlüğü burayı devralmak istiyor ve bizi Albayrak İlkokulu’na yönlendirmek istiyor. Biz veliler olarak kesinlikle bu olaya karşıyız ve tepkiliyiz. Asla ve kesinlikle istemiyoruz" dedi. '700 İMZA TOPLADIK' Veliler olarak okulun taşınmasını istemediklerini ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün boş ve kullanılmayan bina yerine eğitim-öğretimin devam ettiği Şehit Evliya İlkokulu’na taşınmak istediğini belirten Öznur Özdemir, “İl Milli Eğitim'in vermiş olduğu bu yanlış karardan dönmesini istiyoruz. Okulumuza dokunmamalarını istiyoruz. Ben çocuklarım için buradayım, biz çocuklarımız için buradayız. Biz mahalle sakinleri olarak, veliler olarak 700 imza topladık ve gerekli yerlere ulaştırdık" diye konuştu.