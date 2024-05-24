Önünü kaldırmaya çalıştığı motosikleti devrildi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda klaksonlar çalarak ilerleyen araç konvoyundaki motosikletlilerden biri, tehlikeli hareketler yaptı. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde sürücü, bir otomobille yan yana giderken, motosikletinin ön tekerini kaldırmak isterken kontrolü kaybetti. Devrilen motosikletteki 2 kişi, otomobil sürücüsünün ani manevrasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir konvoyda ilerleyen motosiklet, sürücüsünün ön tekeri kaldırmaya çalıştığı sırada devrildi. Motosikletteki 2 kişi, yoldaki otomobilin altında son almaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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