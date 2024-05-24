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        Önünü kaldırmaya çalıştığı motosikleti devrildi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        KAHRAMANMARAŞ'ta bir konvoyda ilerleyen motosiklet, sürücüsünün ön tekeri kaldırmaya çalıştığı sırada devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:15
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        Önünü kaldırmaya çalıştığı motosikleti devrildi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        KAHRAMANMARAŞ'ta bir konvoyda ilerleyen motosiklet, sürücüsünün ön tekeri kaldırmaya çalıştığı sırada devrildi. Motosikletteki 2 kişi, yoldaki otomobilin altında son almaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda klaksonlar çalarak ilerleyen araç konvoyundaki motosikletlilerden biri, tehlikeli hareketler yaptı. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde sürücü, bir otomobille yan yana giderken, motosikletinin ön tekerini kaldırmak isterken kontrolü kaybetti. Devrilen motosikletteki 2 kişi, otomobil sürücüsünün ani manevrasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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