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        Evde çıkan yangında mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

        KAHRAMANMARAŞ'ta yangın çıkan evde mahsur kalan bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:40
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        Evde çıkan yangında mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta yangın çıkan evde mahsur kalan bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenip hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Şeyh Adil Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki isimleri öğrenilemeyen anne ve bebeğin bulunduğu dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe kapılan anne evden çıkarken, bebeği ise içeride mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da eve girip bebeği kurtardı. Pusetiyle birlikte çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde zarar oluştu. Evde yapılan incelemede, yangına prizde unutulan şarj aletinin neden olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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