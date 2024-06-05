Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

        KAHRAMNMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMNMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çakallı Hasanağa Mahallesinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 46 EL 124 plakalı otomobil ile mahalleden çıkan R.N.’nin kullandığı 46 NK 7072 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü A.A. ile minibüste bulunan yolculardan 7’si yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş so...
        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş so...
        Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkılıp enkazı kaldırı...
        Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkılıp enkazı kaldırı...
        Kahramanmaraşlılar, tarhana firiği için iş yerleri önünde sıraya giriyor
        Kahramanmaraşlılar, tarhana firiği için iş yerleri önünde sıraya giriyor
        Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı:
        Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'ten Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı:
        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş ba...
        Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş ba...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Hayat Yeniden Vakfı"nın açılış...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Hayat Yeniden Vakfı"nın açılış...