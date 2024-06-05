Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Çakallı Hasanağa Mahallesinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 46 EL 124 plakalı otomobil ile mahalleden çıkan R.N.’nin kullandığı 46 NK 7072 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü A.A. ile minibüste bulunan yolculardan 7’si yaralandı.

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