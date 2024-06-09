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        Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ'ta, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 06:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 07:00
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        Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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