Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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