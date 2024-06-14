'Odun'lu cinayete indirimli 15 yıl hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta depremin 3'üncü gününde mahalleye yardım için getirilen odunları alan Ali Uncu'yu (69) aracını çizdiği iddiasıyla odunla döverek öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Mustafa Çam (37), 'kasten öldürme' suçundan indirim uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık Alpaslan Cücük (19) de 'suça yardım etme' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 9 Şubat 2023'te Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Uncu, depremzedeler için çadırların olduğu bölgeye getirilen odunlardan alıp, çuvala doldurmaya başladı. Bu sırada Alpaslan Cücük, odunların aracını çizdiğini belirterek, Ali Uncu ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek tarafların yakınlarının da katıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Uncu, başına aldığı odun darbesiyle yere yığıldı. Ali Uncu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Uncu, 28 Şubat 2023'te hayatını kaybetti.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA İDDİANAME Soruşturmada kavgaya karışan Mustafa Çam, Alpaslan Cücük, Cuma Cücük ile Mehmet Cücük, gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa Çam ile Alpaslan Cücük tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda 4 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Alpaslan Cücük ve Mustafa Çam ile tutuksuz sanıklar Cuma Cücük ve Mehmet Cücük, taraflar avukatları ve yakınları katıldı.

'BİR HİÇ UĞRUNA YAŞANAN HADİSE' Mustafa Çam, savunmasında, Alpaslan Cücük'e vurulduğunu görünce olay yerine gittiğini belirterek, "Bir hiç uğruna yaşanan hadiseden dolayı herkesten özür diliyorum. Bir canlıya zarar verecek bir kişi değilim. İnancım gereği bir kişiyi öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir. Olay yerine olayı anlamak için gittim. Olay yerine gidince bana saldırdılar, vücuduma ve kafama aldığım darbeler ile ölecek gibi hissettim. Sol bileğim ve başımda kırıklar oluştu. Keşke böyle bir olay olmasaydı" dedi. Alpaslan Cücük ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Olay günü dayak yedim, kafam yarıldı, alnım yarıldı. Yerde yatan bir kişi olarak nasıl vurabilirim? Kimseye vurmadım, bu olayın mağduruyum" diye konuştu. Tutuksuz sanıklar Mehmet Cücük ile Cuma Cücük de suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

'BABAM MEZARDA, FAİLLER BURADA' Ali Uncu'nun oğlu Fatih Uncu ise babasının 8-10 kişinin saldırısı sonucu öldüğünü ileri sürerek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Olayda kendisinin de darbedildiği belirten Uncu, "Benim babam mezarda, failleri buradadır. Benim babam, 70 yaşında adamdı. Sanıkların ellerinde odunları gördüm. Mustafa Çam ve Alpaslan'ı gördüm, diğerlerini sosyal medyadan araştırdım. Babama vuran 8-10 kadar kişi vardı, yüzlerini göremedim. Sadece 4 sanığı gördüm. Buradaki 4 kişi ile ismini bilmediğim 8-10 kişi, babamı öldürmüşlerdir. Sanıkların pişmanlıkları babamı geri getirecekse sanıkları affedelim" diye konuştu.