Kahramanmaraş'ta 2 kardeş silahlı saldırıda öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Karakoç (20) ile kardeşi Abdulkadir Karakoç (17) öldü, Kemal Karakoç (32) ve H.C. (17) ise yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Karakoç, kardeşi Abdulkadir Karakoç, H.C. ve Kemal Karakoç yaya olarak giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Abdulkadir Karakoç kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akrabaları Kemal Karakoç ile H.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.