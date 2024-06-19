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        Kahramanmaraş'ta 2 kardeş silahlı saldırıda öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Karakoç (20) ile kardeşi Abdulkadir Karakoç (17) öldü, Kemal Karakoç (32) ve H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:00
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        Kahramanmaraş'ta 2 kardeş silahlı saldırıda öldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ta silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Karakoç (20) ile kardeşi Abdulkadir Karakoç (17) öldü, Kemal Karakoç (32) ve H.C. (17) ise yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün gece, Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Karakoç, kardeşi Abdulkadir Karakoç, H.C. ve Kemal Karakoç yaya olarak giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Abdulkadir Karakoç kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akrabaları Kemal Karakoç ile H.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.A. ile oğlu B.A.'yı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalayıp gözaltına aldı. A.A.'nın diğer oğlu Ö.A.'nın ise arandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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