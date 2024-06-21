Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
'ŞEHİTOLURSAM AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU AÇTIRIN'Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.
'ŞEHİTOLURSAM AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU AÇTIRIN'
Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Horoz’un "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" sözleri yürek burktu.
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