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        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

        'ŞEHİTOLURSAM AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU AÇTIRIN'Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 23:41 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:45
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        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
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        'ŞEHİTOLURSAM AFRİKA ÜLKESİNE SU KUYUSU AÇTIRIN'

        Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Horoz’un "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" sözleri yürek burktu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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