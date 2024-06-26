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        Yediemin görevlilerinden biçerdöver sahibine dayak

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma tarafından bağlanan biçerdöverinin traktör römorkunun arkasına bağlanan halatla çekilmesine itiraz eden Baki K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:20
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        Yediemin görevlilerinden biçerdöver sahibine dayak
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma tarafından bağlanan biçerdöverinin traktör römorkunun arkasına bağlanan halatla çekilmesine itiraz eden Baki K., yediemin görevlileri tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Andırın- Göksun yolundaki Çatak mevkisinde jandarma trafik ekiplerince yapılan kontrollerde Baki K.'nin biçerdöveri evrak eksiklerinden dolayı bağlanıp, yediemin otoparkına çekileceği belirtildi. Daha sonra olay yerine yediemin otopark görevlileri Duran K. ile Enes K. geldi. Duran K. ile Enes K., inşaat demiri yüklü traktör römorkunun arkasına bağladığı halatla biçerdöveri otoparka götürmeye çalıştı. Baki K., biçerdöverin çekiciyle çekilmediği için aracının zarar gördüğünü belirterek, görevlilere tepki gösterdi. Bunun üzerine Baki K. ile yediemin görevlileri Enes K. ve Duran K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Baki K., yediemin görevlileri tarafından darbedildi. Baki K., polis merkezine giderek Enes K. ve Duran K.'den şikayetçi oldu. Öte yandan Baki K.'nin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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