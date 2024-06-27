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        Kahramanmaraş'taki anız yangını 5 saatte söndürüldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan anız yangını ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 1000 dönüm alan kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:25
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        Kahramanmaraş'taki anız yangını 5 saatte söndürüldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan anız yangını ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 1000 dönüm alan kül oldu. 

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Avşar Mahallesi’nde çıktı. Tarladan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinden de bölgeye takviye ekip sevk edildi. 60 araç ve 120 personelle yürütülen 5 saatlik çalışma sonunda alevler çevredeki çiftliklere ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1000 dönüm alan yanarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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