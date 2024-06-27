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        Otomobiller TIR'lar arasında kaldı: 3 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'ın Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR'ın arasında kalan 2 otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:45
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        Otomobiller TIR'lar arasında kaldı: 3 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP’ın Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR’ın arasında kalan 2 otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabah erken saatlerde Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu’nun Şatıroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hasan Kılıçparlar’ın kontrolünü yitirdiği 27 AHK 33 plakalı TIR, aynı yöne giden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 ve Orhan Gül idaresindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere çarptı. Orhan Gül’ün kullandığı otomobil de Nuri Tayan idaresindeki 33 AOC 043 plakalı TIR’a çarptı. 2 TIR arasında kalan ve hurdaya dönen otomobillerdeki Orhan Gül, Veysel Oduncu ve Gulsüm Vaapova hayatını kaybederken, Bülent Aydınışık ise yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı Bülent Aydınışık ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Araçlarda sıkışan 3 kişinin cenazeleri ise itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkartılarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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