Otomobiller TIR'lar arasında kaldı: 3 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP’ın Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR’ın arasında kalan 2 otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu’nun Şatıroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hasan Kılıçparlar’ın kontrolünü yitirdiği 27 AHK 33 plakalı TIR, aynı yöne giden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 ve Orhan Gül idaresindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere çarptı. Orhan Gül’ün kullandığı otomobil de Nuri Tayan idaresindeki 33 AOC 043 plakalı TIR’a çarptı. 2 TIR arasında kalan ve hurdaya dönen otomobillerdeki Orhan Gül, Veysel Oduncu ve Gulsüm Vaapova hayatını kaybederken, Bülent Aydınışık ise yaralandı.