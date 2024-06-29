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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:05
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ’ta orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        Onikişubat ilçesinin Maksutlu Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk etti. Ekipler, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale ediyor.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 100 personelle 30 araç sevk etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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