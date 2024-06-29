Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarına itfaiye de destek verirken yangında 19 hektar orman zarar gördü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmasına başladığı belirtildi. Yangını söndürme çalışmalarına; orman işçileri, bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale edildi.

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