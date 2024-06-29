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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

        19HEKTAR ALAN YANDIKahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:35 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:35
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
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        19HEKTAR ALAN YANDI

        Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarına itfaiye de destek verirken yangında 19 hektar orman zarar gördü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmasına başladığı belirtildi. Yangını söndürme çalışmalarına; orman işçileri, bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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