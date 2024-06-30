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        Ak Parti'li Ünal, sünnet şöleni düzenledi

        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oğlu Mehmet Selçuk Ünal ve sünnet ettirdiği 300 depremzede çocuk için şölen düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:06
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        Ak Parti'li Ünal, sünnet şöleni düzenledi
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        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oğlu Mehmet Selçuk Ünal ve sünnet ettirdiği 300 depremzede çocuk için şölen düzenledi. Katılımın yoğun olduğu şölene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak çocuklara sevgilerini iletti.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen sünnet şölenine; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, milletvekilleri, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

        'ÇOCUKLARIMIZIN EĞLENMESİNİ İSTEDİK'

        Mahir Ünal ve eşi Şule Özdin Ünal'nın davetlileri karşıladığı sünnet şöleninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Mehter takımı gösterisinin ardından konuşma yapan Mahir Ünal, davetlilere teşekkür ederek "6 Şubat depremleri asrın felaketi olarak 11 ilimizi ve tabii Türkiye'yi derinden sarstı. Üzerinden yaklaşık 1 yıldan fazla bir zaman geçti ve depremden en çok çocuklar etkilendi. Bugün oğlumuzla birlikte 300 evladımızın toplu sünnet merasimiyle hem eğlenmesini hem de deprem bölgesine dikkat çekmeyi istedik. Diğer taraftan da AFAD'ın deprem yardım hesaplarına da ciddi anlamda bir destek çağrısı yaptık, bu da karşılık buldu. Bugün buraya gelen bütün misafirlerimize ve bütün çocuklara sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON İLE BAĞLANDI

        Mahir Ünal daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Ünal'ın telefonun sesini dışarı vermesiyle Erdoğan, çocuklara sevgilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın sevgili yavruları, ailelerimiz. Bugün 300 kadar yavrumuzun sünnet merasiminde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Sünnet merasiminin tüm aileler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyor ve böyle güzel merasimin sevgili peygamberimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın en kalbi, en bu nokta da duygulu, heyecanı içerisindeyim ve bu vesileyle yavrularımızın gözlerinden öperken böyle bir sünnetin yerine gelmiş olmasını da şahsım, milletim adına en kalbi duygu ile ben de gerçekten duygularla sevinerek sizleri gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu.

        Yoğun katılımın olduğu sünnet şöleninde, çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

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