Kahramanmaraş'ta orman yangını

Yangın, saat 13.00 sıralarında Narlı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıuyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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