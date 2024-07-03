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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:00
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında Narlı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarıuyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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