Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (2)
İKİNCİORMAN YANGINI ÇIKTIKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Türkoğlu ilçesinde de orman yangını çıktı.
İKİNCİORMAN YANGINI ÇIKTI
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Türkoğlu ilçesinde de orman yangını çıktı. Cennetpınarı mevkisinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Her 2 yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
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