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        Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (2)

        İKİNCİORMAN YANGINI ÇIKTIKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Türkoğlu ilçesinde de orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:45
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        Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (2)
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        İKİNCİORMAN YANGINI ÇIKTI

        Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Türkoğlu ilçesinde de orman yangını çıktı. Cennetpınarı mevkisinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Her 2 yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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