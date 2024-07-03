Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (3)

228PERSONELLE SÖNDÜRME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Yangınların çıktığı bölgelerin kayalık olması ve şiddetli rüzgar ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden 195 personel, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankı, 1 dozer, 10 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ise 33 personel ve 10 araç olmak üzere toplam 228 personel 50 araç ile alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.