Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki yangınlardan biri kontrol altında, diğeri sürüyor

        KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan 11 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki yangınlardan biri kontrol altında, diğeri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan 11 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 75 hektar orman zarar görürken, Pazarcık ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor.

        Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Anız yangınında alevlerin ormana sıçraması sonucu başlayan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışırken Türkoğlu ilçesinin Cennnetpınarı mevkisinde ikinci bir orman yangını çıktı. Yine aynı nedenle çıkan yangına vakit kaybetmeden ekipler müdahale etti.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden 195 personel, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankı, 1 dozer, 10 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ise 33 personel ve 10 araç olmak üzere toplam 228 personelin 50 araç ile havadan ve karadan müdahalesi sonucunda Türkoğlu’ndaki orman yangını, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. 75 hektar ormanın yandığı yangının ardından soğutma çalışması başlatılırken, Pazarcık’taki yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?
        Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike"
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (3)
        Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (3)
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta 2 noktada orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        Kahramanmaraş'ta LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...