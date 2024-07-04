Kahramanmaraş'taki yangınlar kontrol altında (2)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Cimikanlı mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 27 saat sonra, saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 95 hektar orman zarar gördü.

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