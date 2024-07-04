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        Kahramanmaraş'taki yangınlar kontrol altında (2)

        27SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Cimikanlı mevkiinde dün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:50
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        Kahramanmaraş'taki yangınlar kontrol altında (2)
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        27SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Cimikanlı mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 27 saat sonra, saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 95 hektar orman zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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