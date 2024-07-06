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        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:40
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        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

        Bakan Kurum, dün akşam saatlerinde geldiği Kahramanmaraş’ta ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer’i ziyaret etti. Kurum daha sonra milletvekilleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantıya katıldı.

        Bakan Kurum, bugünkü temaslarına ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret ederek başladı. Görgel’den çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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