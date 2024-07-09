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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan ve rüzgarla yayılan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:55
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan ve rüzgarla yayılan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

        Yangın saat 17.30 sıralarında Sarı Çukur Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çok sayıda ekip sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarfetti. Karadan sürdürülen çalışmalara yangın söndürme helikopteri de havadan destek sağladı. Çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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