Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIKahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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