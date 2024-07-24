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        Düğün alışverişinde damadın ayakları kırılınca nikah hastane odasına kıyıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, düğün alışverişi yaparken düşüp 2 ayağı kırılan sözleşmeli er Selçuk Avcu (25), hastane odasında kıyılan nikahla Fadime Avcu (25) ile evlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:00
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        Düğün alışverişinde damadın ayakları kırılınca nikah hastane odasına kıyıldı
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Göksun ilçesinde, düğün alışverişi yaparken düşüp 2 ayağı kırılan sözleşmeli er Selçuk Avcu (25), hastane odasında kıyılan nikahla Fadime Avcu (25) ile evlendi.

        Göksun’da Selçuk Avcu, pazartesi günü bir alışveriş merkezinde düğün alışverişi yaparken 4 metre yükseklikten düşerek, 2 ayağını kırdı. Aynı zamanda akrabası olan nişanlısı Fadime Avcu ile dünya evine girmeye hazırlanan Avcu, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nikah ve düğünü ertelemek istemeyen Avcu çifti, nikahı hastane odasına kıyma kararı aldı.

        'BİZ GELEMİYORUZ SİZ GELEBİLİR MİSİNİZ?'

        Selçuk Avcu, Göksun Belediyesi’ni arayıp, salı günü belediyede nikah törenleri olduğunu belirterek, “Kaza geçirdiğim için şu an hastanedeyim. Nikah için belediyeye biz gelemiyoruz, siz hastaneye gelebilir misiniz?” diye sordu ve nikahın hastanedeki odasında kıyılmasını istedi. İlk defa böyle bir olayla karşılaşan belediye görevlileri, konuyu Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’ye iletti. Cüce de “Gençlerimiz istedikten sonra nikah hastanede de kıyılır” diyerek nikah memuruna talimat verdi. Belediye Başkanı Selim Cüce nikah memuruyla hastaneye gitti. Avcu çiftinin ailesi ve yakınlarının da katıldığı törende nikahın ardından Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, evlilik cüzdanını geline teslim etti. Çifte mutluluklar dileyen Cüce, “Demek ki sevda, sevgi hastane dinlemiyor. Allah sevginizi, muhabbetinizi, aşkınızı, sevdanızı daim etsin. Öyle diyorlar ya ‘Gül alırlar, gül satarlar. Gülü balla tartarlar. Ağzınız bal, yüzünüz gül gibi olsun. Sevginizi, muhabbetinizi, birbirinize olan güveninizi gönülden tebrik ediyorum. Allah hayırlı eylesin, Allah ayırmasın” dedi.

        Damat Selçuk Avcu da belediye başkanına mutluluklarına ortak oldukları için teşekkür ederek, “Göksun’da bir alışveriş merkezine gidip, birinci kata çıktık. Birinci katta bulunan boşluktan, yaklaşık 4 metre aşağıya zemin kata düştüm. Nikah ve düğünü ertelemek için nikahımızı hastane odasında kıydık. Bunu da hayra yoruyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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