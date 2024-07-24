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        Beslediği boğanın saldırısında öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta ahırda boğanın saldırısına uğrayan besici Murat Taphasan (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:20
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        Beslediği boğanın saldırısında öldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta ahırda boğanın saldırısına uğrayan besici Murat Taphasan (55), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Murat Taphasan, ahıra girerek hayvanları beslemeye başladı. Bu sırada Taphasan, ahırdaki bir boğanın saldırısına uğradı ve aldığı darbelerle yere yığıldı. Uzun süre ahırdan çıkmamasından şüphelenen yakınları, Taphasan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşuların yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Taphasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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