Kızılay'ın kursunda eğitim gören 10 depremzede öğrenci YKS'de ilk 10 bine girdi

TÜRK Kızılay’ın Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzede öğrenciler için açtığı kursa katılan 80 öğrenciden 10’u ilk 10 bine girme başarısı gösterdi. Kızılay, tercihlerde de destek olmak adına uzman rehber öğretmenleriyle birlikte ‘Tercih şenliği’ düzenledi.

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci yıkıcı depremin merkez üssü olan Elbistan’da Türk Kızılay depremzedelerin yaralarını sarma adına çalışmaları yürütürken, öğrenciler için de ayrı bir proje hazırladı. Proje kapsamında Türk Kızılay 100’ünc Yıl Kütüphanesi’nde YKS’ye hazırlanan 80 öğrenci için özel kurs açtı. Gönüllü öğretmenlerin de görev aldığı kursta birebir özel dersler, etütler ve deneme sınavları ile öğrenciler YKS’ye hazırlandı ve 10 öğrenci ilk 10 bine girme başarısı gösterdi. Öğrencilerin başarısı Türk Kızılay Elbistan Şubesi’nde sevinçle karşılandı. Öğrencilerin doğru bölümleri tercih etmeleri adına da Tercih şenliği düzenlendi.

Şenlikte, tercih görüşmelerinden önce düzenlenen bir seminerle öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Öğretmenler, öğrencilere YKS tercihinin bundan sonraki hayatlarını çok etkileyeceğini, bu nedenle de sevdikleri meslekleri tercih etmelerinin önemini vurguladı. Daha sonra birebir görüşmelere geçilerek öğretmenler, tercih konusunda öğrencilere yardımcı olup tercihleri birlikte yaptı. ‘GURUR DUYUYORUZ’ Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, yaraları sarma adına her türlü faaliyeti yaptıklarını ancak ilçede çocukların eğitimi konusunda dershane, kurs ve etüt merkezi gibi kurumlarının yetersiz olduğunu fark ettiklerini söyledi. Bunun üzerine şubenin yanına konteynerlerden derslikler yapıp 80 öğrenciyi eğitime aldıklarını ifade eden Akan, şöyle devam etti:

“Eğitime aşırı şekilde destek verip onların başarılı olmak için yeri geldiği gece saat 2’lere 3’şlere kadar ders verdik. Sağ olsun gönüllü öğretmenlerimiz olsun, halk eğitimden aldığımız destekler olsun, bizim kendi personelimizle çalışan gönüllülerimiz olsun, çok büyük emek verdi. Bunlar inşallah Türkiye genelinde güzel bir yerlere gidecekler. Hatta Türkiye 199’uncusu da Elbistan'dan kendimizin destek verdiği öğrencimiz çıktı. Bundan da çok gurur duyuyoruz. MÜSİAD Başkanımızın vermiş olduğu bir söz var bize. Bunların eğitim boyunca burslarını karşılayacak. Bu da bizim için, öğrencilerimiz için artı bir başarı. Yani eğitim başladığında herhangi bir sıkıntı çekmeyecek. Yani bu konuda da Kızılay olarak arkalarında duracağız. Yine MÜSİAD başkanımız sağ olsun. O da bu konuda söz verdi.”