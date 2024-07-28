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        Ebrar Sitesi'nde sağ bacağını kaybeden Tuğçe, evlendi

        KAHRAMANMARAŞ'ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nden sağ kurtulan ve 3 gün kaldığı enkazda sağ bacağını kaybeden Tuğçe Kalmış (25), Enes Kılavuz (26) ile evlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:55
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        Ebrar Sitesi'nde sağ bacağını kaybeden Tuğçe, evlendi
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        KAHRAMANMARAŞ’ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nden sağ kurtulan ve 3 gün kaldığı enkazda sağ bacağını kaybeden Tuğçe Kalmış (25), Enes Kılavuz (26) ile evlendi. Depremde ailesinden geriye kalan tek çocuğunun mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zekeriya Kalmış, “Sadece bir düğün değil bu, yeni bir yaşamın başlaması. Tuğçe için hayat bugün yeni başlıyor” dedi.

        Ebrar Sitesi D Blok 1’inci katta ailesiyle yaşayan Tuğçe Kalmış, depremde annesi Havva Yetişgen ile erkek kardeşi Muhammet Tuğra Kalmış’ı kaybederken, kız kardeşi Tuana Kalmış ise halen bulunamadı. Enkazdan depremin 3’üncü gününde çıkarılan ve hastaneye götürülen Tuğçe Kalmış’ın sağ bacağı ampute edildi. 11 ay yattığı hastanede 24 ameliyat geçiren Kalmış’ın en büyük destekçisi ise nişanlısı Enes Kılavuz oldu.

        DÜĞÜN DAVETİYESİNİ ANNESİNİN MEZARINA BIRAKTI

        Uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve sağ bacağına protez takılan Tuğçe Kalmış, nişanlısı Enes Kılavuz ile deprem nedeniyle erteledikleri düğünü gerçekleştirmeye karar verdi. Kalmış, düğünden önce annesi Havva Yetişgen’in mezarını ziyaret ederek düğün davetiyesini de mezar taşına bıraktı. Dün akşam gerçekleşen genç çiftin düğün törenine aileleri ve sevenlerinin yanında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan da katıldı. Nikahı, Başkan Görgel kıyarken, aile cüzdanını Cüneyt Doğan geline verdi. Tuğçe Kalmış, çok mutlu olduğunu belirterek yanlarında olan ve düğüne katılanlara teşekkür etti. Enes Kılavuz, zor günleri geride bıraktıklarını söyleyerek, “Çok zorlu günlerden geçtik. 6 Şubat depremlerinden sonra bugüne geleceğimizi bilmiyorduk. 11 ay hastane sürecinden sonra bu özel günümüzde başkanımızın eşliğiyle birlikte çok güzel oldu, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        Başkan Fırat Görgel de “Yolculukları ve hikayeleri olan bir nikah. Çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Birbirlerine çok yakışan iki kişiyi görüyorum önümde ve birbirlerine her zaman sahip çıkacak” dedi.

        'SADECE BİR DÜĞÜN DEĞİL, YENİ BİR YAŞAMIN BAŞLAMASI'

        Tuğçe Kalmış’ın babası Zekeriya Kalmış ise depremden ailesinden geriye kalan tek çocuğu olan kızının depremden sonra çok zor günler geçirdiğini ve bu süreçte de damadının onu bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade etti.

        Kızının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kalmış, “Gelin olan kızımı depremin 3’üncü günü enkazdan çıkardıktan sonra Ankara’ya gönderdiler. 1 seneye yakın tedavi gördü, 24 ameliyat geçirdi. Bugün çok mutluyum, kızımın mutluluğunu görüyorum, kızımın mutluluğunda diğer kardeşlerini görüyorum. Allah’ım kimseye yaşatmasın o felaketleri, afetleri. Sadece bir düğün değil bu, yeni bir yaşamın başlaması. Tuğçe için hayat bugün yeni başlıyor. İlerideki hayatı daha güzel olacak inşallah. Damadım sağ olsun, teşekkür ederim, sürekli peşinde ve yanındaydı. Ankara’ya kadar gitti, Ankara’da bekledi. Kızımı bir bebek gibi dolaştırdı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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