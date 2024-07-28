Ebrar Sitesi'nde sağ bacağını kaybeden Tuğçe, evlendi

KAHRAMANMARAŞ’ta 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nden sağ kurtulan ve 3 gün kaldığı enkazda sağ bacağını kaybeden Tuğçe Kalmış (25), Enes Kılavuz (26) ile evlendi. Depremde ailesinden geriye kalan tek çocuğunun mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zekeriya Kalmış, “Sadece bir düğün değil bu, yeni bir yaşamın başlaması. Tuğçe için hayat bugün yeni başlıyor” dedi.

Ebrar Sitesi D Blok 1’inci katta ailesiyle yaşayan Tuğçe Kalmış, depremde annesi Havva Yetişgen ile erkek kardeşi Muhammet Tuğra Kalmış’ı kaybederken, kız kardeşi Tuana Kalmış ise halen bulunamadı. Enkazdan depremin 3’üncü gününde çıkarılan ve hastaneye götürülen Tuğçe Kalmış’ın sağ bacağı ampute edildi. 11 ay yattığı hastanede 24 ameliyat geçiren Kalmış’ın en büyük destekçisi ise nişanlısı Enes Kılavuz oldu.

DÜĞÜN DAVETİYESİNİ ANNESİNİN MEZARINA BIRAKTI Uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve sağ bacağına protez takılan Tuğçe Kalmış, nişanlısı Enes Kılavuz ile deprem nedeniyle erteledikleri düğünü gerçekleştirmeye karar verdi. Kalmış, düğünden önce annesi Havva Yetişgen’in mezarını ziyaret ederek düğün davetiyesini de mezar taşına bıraktı. Dün akşam gerçekleşen genç çiftin düğün törenine aileleri ve sevenlerinin yanında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan da katıldı. Nikahı, Başkan Görgel kıyarken, aile cüzdanını Cüneyt Doğan geline verdi. Tuğçe Kalmış, çok mutlu olduğunu belirterek yanlarında olan ve düğüne katılanlara teşekkür etti. Enes Kılavuz, zor günleri geride bıraktıklarını söyleyerek, “Çok zorlu günlerden geçtik. 6 Şubat depremlerinden sonra bugüne geleceğimizi bilmiyorduk. 11 ay hastane sürecinden sonra bu özel günümüzde başkanımızın eşliğiyle birlikte çok güzel oldu, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.