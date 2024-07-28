Kahramanmaraş'ta orman yangını

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

KAHRAMANMARAŞ’ta çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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