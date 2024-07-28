Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor.

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