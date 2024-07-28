Kahramanmaraş'ta orman yangını (3)

Kahramanmaraş’ta saat 13.20 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması sürerken, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.

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