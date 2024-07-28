Kahramanmaraş'ta orman yangını; Dulkadiroğlu ilçesinden de alevler yükseldi (4)

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını devam ederken, kentte 2'nci bir orman yangını çıktı. Dulkadiroğlu ilçesinin Kapıçam mevkisinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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