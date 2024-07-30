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        Şaka yapmak isterken 80 hektar ormanı yaktı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 80 hektar ormanın, aralarında şakalaşan piknikçilerin attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu yandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:55
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        Şaka yapmak isterken 80 hektar ormanı yaktı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 80 hektar ormanın, aralarında şakalaşan piknikçilerin attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu yandığı ortaya çıktı. Torpili attığı belirlenen M.S. (20), gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda 28 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla 18 saat boyunca yaptıkları müdahale sonrası söndürüldü. Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında söndürülen yangında 80 hektar orman yanarken, çıkış sebebini tespit etmek için ekipler inceleme başlattı. İnceleme sonucunda M.S.'nin arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaparken birbirleri ile şakalaştıkları, bu sırada attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının çıktığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusunda suçunu itiraf eden M.S., işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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