Yangın, saat 12.30’da merkez Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki Mercan Obası'ndaki çam ağaçlarının olduğu ormanda çıktı. İhbarla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 130 personel ile 13 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi, 4 helikopter ve 1 İHA ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 6 itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Gönüllü 20 kişinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve 4 helikopterle havadan müdahale sürerken, bölgeye 1 de İHA sevk edildi.

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