Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

250PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Kahramanmaraş’ta saat 13.20 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. 250 personel; 27 arazöz, 6 itfaiye, 10 ilk müdahale aracı, 15 su tankı, 15 iş makinesi ile ekipler, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. 5 helikopter, 2 uçak ile 1 İHA da havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.