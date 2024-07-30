Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
250PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYORKahramanmaraş'ta saat 13.
250PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR
Kahramanmaraş’ta saat 13.20 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. 250 personel; 27 arazöz, 6 itfaiye, 10 ilk müdahale aracı, 15 su tankı, 15 iş makinesi ile ekipler, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. 5 helikopter, 2 uçak ile 1 İHA da havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.
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