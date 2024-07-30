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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

        250PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYORKahramanmaraş'ta saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:50
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
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        250PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

        Kahramanmaraş’ta saat 13.20 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. 250 personel; 27 arazöz, 6 itfaiye, 10 ilk müdahale aracı, 15 su tankı, 15 iş makinesi ile ekipler, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. 5 helikopter, 2 uçak ile 1 İHA da havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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